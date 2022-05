Stiri pe aceeasi tema

- Programele prin care se pot cere bani de la stat pentru cumpararea de mașini noi, respectiv Rabla Clasic și Rabla Plus vor avea o noua sesiune care urmeaza sa demareze pe data de 13 mai 2022 și se va termina pe data de 31 mai 2022. In contextul in care o noua sesiune de inscrieri […] Articolul Bani…

- Probleme in programele Rabla. Ministrul Mediului: unele mașini second hand sunt mai scumpe decat cele noi, de același tip Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca desfașurarea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus este ingreunata din cauza intarzierilor de livrare…

- Astazi a inceput cu stangul o noua etapa de inscrieri pentru programul Rabla. Oamenii se plang ca inca de la primele ore ale diminetii platforma online s-a blocat. Ba mai mult, fodurile s-au epuizat foarte repede. Oamenii sustin ca au fost problema si la etapa anterioara de inscriere in programul Rabla.…

- A treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane juridice se deruleaza incepand de vineri, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic si 26,5 milioane de lei…

- ”Incepand de la 1 aprilie, ora 10.00, se desfasoara a treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane juridice”, anunta Administratia Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat acestei etape este de 17.500.000 lei pentru Rabla Clasic si 26.500.000 lei pentru Rabla Plus.…

- Programul Rabla Clasic și Rabla Plus 2022: Bugetul primei etape a fost epuizat. Cand incepe a doua etapa Programul Rabla Clasic și Rabla Plus 2022: Bugetul primei etape a fost epuizat. Cand incepe a doua etapa Presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Fulop Lorand, a anunțat vineri, 18 februarie,…

- Intreg bugetul disponibil pentru etapa I a programului Rabla Plus pentru persoane juridice a fost deja solicitat, reiese din datele prezentate de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), la o saptamana de la lansarea programelor. La persoane fizice, disponibilitatea este de aproximativ jumatate…

- Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat ca persoanele fizice vor putea, de marți, sa se adreseze producatorilor și dealerilor auto pentru inscrierea in programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Programele se deschis de marți dimineața, incepand cu ora 10:00. Totodata, persoanele juridice isi pot…