- Incep inscrierile pentru programul Rabla Local, in cadrul caruia statul va oferi o suma decenta de bani pentru ”rablele” mai vechi de 15 ani. Conform unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), primariile pot depune cereri pentru finanțare din 21 aprilie. Incep inscrierile pentru programul…

- AFM tocmai a dat startul inscrierilor pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus din acest an. Astfel, sesiunea de inscrieri a inceput la ora 10.00 pentru persoanele fizice, juridice, UAT-uri și instituții publice. Cele doua programe din acest an se vor desfașura in doua etape. Prima dintre ele va…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand de azi, ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul programelor auto Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul celor…

- Inscrierile pentru Rabla Clasic și Rabla Plus incep de vineri, 24 martie, la ora 10.00 dimineața. Persoanele juridice care doresc participarea in cadrul celor doua programe vor putea accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, incepand de joi, 23 martie 2023, doar pentru crearea conturilor…

- Administrația Fondului pentru Mediu intenționeaza sa aduca o serie de modificari programelor Rabla Clasic și Rabla Plus in 2023. Proiectele au fost deja puse in dezbatere publica, iar pentru a deveni oficiale trebuie aprobate de Ministerul Mediului și publicate in Monitorul Oficial. Pana atunci, hai…

- Ministerul Mediului a facut propuneri de modificare a programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local pe care le-a pus in dezbatere publica. La Rabla Clasic, prima de casare pentru un autoturism vechi creste de la 6.000 – cat este acum, la 7.000 de lei, iar cei care vor sa caseze doua masini vor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” in 2023. De asemenea, analizeaza si posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit „Rabla pentru Flote”, care sa incurajeze achizitia de autovehicule electrice…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" in 2023 si analizeaza posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit "Rabla pentru Flote".