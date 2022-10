Programul 'Rabla local' s-a amânat iar. Află data reluării acestuia Lansarea programului privind casarea autovehiculelor uzate, așa-numitul "Rabla local", a fost din nou amanata, informeaza RADOR. Perioada in care se va relua programul este 11 noiembrie, ora 10:00 - 30 decembrie, ora 14:00, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

