Programul ”Rabla Local” începe luni. Care sunt condițiile Vești bune pentru romanii care vor sa renunțe la mașinile vechi. Incepe luni programul Rabla Local. „Rabla Local”, programul prin care se urmarește stimularea casarii mașinilor mai vechi de 15 ani, incepe de luni, cu participarea a 500 de primarii. Prin acest program, proprietarii de mașini care au cel puțin 15 ani le pot casa, primind la schimb 3.000 de lei. Ei nu sunt obligați sa cumpere o mașina noua, dar timp de trei ani nu vor mai putea cumpara o mașina cu o norma de poluare mai mica de Euro 5. Trebuie menționat ca „Rabla Local” este un program derulat in comun de catre Ministerul Mediului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru Regiunea Centru- – judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat, iar bugetul a fost epuizat in primele trei minute, a anunțat miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). ”Alte 12.253 de case unifamiliale vor putea…

- UPDATE: ”Alte 12.253 de case unifamiliale vor putea fi dotate cu panouri solare, de data aceasta in Regiunea Centru. In a doua runda de inscrieri in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, care a inceput in aceasta dimineata, s-a consumat intregul buget de inscrieri in 3 minute. In Regiunea Centru,…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoanele fizice din Regiunea Centru. Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, de miercuri, de la ora 10.00, se pot inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice persoanele fizice din Regiunea Centru, relateaza News.ro. Potrivit AFM, inscrierea va fi posibila…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, de miercuri, de la ora 10.00, se pot inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice persoanele fizice din Regiunea Centru. Potrivit AFM, inscrierea va fi posibila de miercuri, de la ora 10.00. ”Persoanele fizice DOAR din regiunea Centru – judetele Alba, Brasov,…

- Potrivit AFM, inscrierea va fi posibila de miercuri, de la ora 10.00. ”Persoanele fizice DOAR din regiunea Centru – judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu care doresc sa se inscrie in aplicatia informatica destinata Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face accesand link-ul:…

- O analiza privind piata imobiliara realizata de una dintre marile platforme de anunturi online arata ca, in marile orase, preturile apartamentelor vechi au crescut, in luna aprilie a acestui an, cu procente intre patru si noua, fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce in cazul apartamentelor…