Stiri pe aceeasi tema

- Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), nu va fi demarat in acest an, așa cum era programat, ci in prima parte a anului viitor, potrivit anunțului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) deoarece, pana atunci, se dorește simplificarea procedurilor „de accesare a proiectelor…

- Ghidul programului privind casarea autovehiculelor uzate va suferi modificari, urmand ca sesiunea de lansare sa aiba loc in prima parte a anului 2023, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu.

- Administratia Fondului pentru Mediu amana din nou lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora 10:00 - 30 decembrie 2022, ora 14:00, potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres.

- AFM anunța ca ultima sesiune pentru programele Rabla și Rabla plus va incepe pe 30 septembrie Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca ultima sesiune de inscriere in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus” pentru persoanele fizice, persoanele juridice si institutii publice va incepe pe…

- Potrivit AFM, atat pentru Rabla Clasic, cat si pentru Rabla Plus dosarele in cadrul ultimei sesiuni din 2022 se vor putea depune incepand din 30 septembrie. In cadrul , bugetul pentru persoane juridice este de peste 173 milioane de lei, pentru persoane fizice de peste 139 de milioane, iar pentru institutii…

- Programul Rabla Local, privind casarea autovehiculelor uzate, a fost amanat, urmand ca primariile sa-si poata creea conturile de utilizator incepand cu data de 14 octombrie 2022, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

- Programul Rabla Local, privind casarea autovehiculelor uzate, a fost amanat, urmand ca primariile sa-si poata creea conturile de utilizator incepand cu data de 14 octombrie 2022, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). „In urma discutiilor purtate cu asociatiile implicate in desfasurarea…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca Programul Rabla Local privind casarea autovehiculelor uzate, a fost amanat, urmand ca primariile sa-si poata crea conturile de utilizator incepand cu data de 14 octombrie 2022. „In urma discutiilor purtate cu asociatiile implicate in desfasurarea…