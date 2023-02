Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla va fi lansat foarte probabil la inceputul lunii februarie si va avea un buget mai mare decat cel de anul trecut, ținand cont ca și prima de casare va fi majorata, potrivit oficialilor.

- In 2022, prima de casare acordata prin intermediul programului Rabla Clasic a fost de 6.000 de lei, in cazul predarii unei singure mașini vechi, sau 9.000 de lei daca erau predate doua mașini uzate. Anul acesta, potrivit ministrului Mediului, prima de casare din programul Rabla Clasic va fi majorata…

- Consiliul Uniunii Europene a constatat deficiente ”grave” in ceea ce priveste aplicarea de catre Regatul Tarilor de Jos a acquis-ului Schengen in domeniul politicii comune a vizelor, precum si deficiente in domeniul returnarii, si face recomandari pentru remedierea acestora, in decizii separate adoptate…

- Alba, printre județele unde s-au inregistrat scaderi in ceea ce privește numarul firmelor radiate: Domeniile cele mai afectate Alba, printre județele unde s-au inregistrat scaderi in ceea ce privește numarul firmelor radiate: Domeniile cele mai afectate Conform statisticilor Oficiului National al Registrului…

- Adoptarea recenta de catre Rada Suprema a Ucrainei a Legii privind minoritațile naționale (comunitațile) din Ucraina a trezit un interes firesc din partea intregii societați romanești. In calitate de Președinte al Grupului de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, am urmarit indeaproape ...

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis un avertisment pentru romani, in legatura cu carnea de porc pe care o cumpara in aceasta perioada. Iata la ce trebuie sa fie atenți oamenii atunci cand se pregatesc pentru masa de Craciun, pentru a nu iși pune sanatatea in pericol.

- Unul din cele doua Certificate de Urbanism vizeaza elaborarea unui PUZ Doua certificate de urbanism au fost eliberate pentru Terzi Mitica si Terzi Elena ndash;reprezentantii Mecrin Holiday SRL, care doresc sa investeasca in municipiul Constanta. Astfel, prin CU 3002 din data de 23 noiembrie 2022, societatea…

- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…