Programul Rabla Clasic va fi suplimentat cu 198 de milioane de lei

- Mai multe tichete pentru ”Rabla”, dupa ce programul a fost suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei. Aceasta permite cumpararea a 30.000 de mașini noi cu reducerea aferenta predarii unei rable la casare. In prima faza a programului din acest an au fost emise 21.000 de tichete. Suplimentarea tichetelor…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru partea a doua a Programului "Rabla Clasic" si va fi aprobat saptamana viitoare, dupa care vom da drumul primelor de casare, a declarat, joi seara, vicepremierul si

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum prin care si-a dat acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare a doua imprumuturi pentru reabilitarea, consolidarea si reconstructia unor cladiri ale Politiei si ale Jandarmeriei.…

- Guvernul s-a vazut nevoit sa aprobe definitiv reducerea cu peste 96,4 milioane de euro a platii cheltuielilor din cadrul a patru programe sectoriale din perioada 2007 – 2013, finantate prin fonduri europene, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședintei de joi a Executivului. Hotararea…

- Programul Rabla Clasic 2018 va fi suplimentat cu 30.000 de tichete dupa prima rectificare bugetara din acest an. Anunțul vine din partea premierului, Viorica Dancila, care a declarat ca numarul tichetelor alocate in acest an programului va ajunge la 50.000 de tichete. Potrivit anunțului venit…

- Statul roman s-a folosit de banii iesenilor ani la randul! In ultimii zece ani, unul din zece ieseni au platit taxa auto, bani pe care statul roman a restituit doar o parte. "Ziarul de Iasi" a alcatuit topul sumelor pe care le-au achitat iesenii in fiecare an, in contul acestei taxe colectate de…

- Voucherele din Programul ''Rabla Clasic'', editia 2018, pentru persoane fizice, s-au epuizat la sfarsitul lunii martie, la numai doua saptamani dupa demararea sesiunii din acest an a programului guvernamental, iar o viitoare suplimentare de buget se va concretiza in masura in care bugetul de venituri…