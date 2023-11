Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza secetei, tot mai multi fermieri reclama ca nu mai pot sa lucreze pamantul. In unele zone din sud, solul e atat de tare incat echipamentele se strica imediat. Agricultorii sunt nevoiti sa cumpere tractoare si alte utilaje agricole mai puternice.

- Guvernul a pus in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule și tramvaie. Concret, bicicletele electrice și trotinetele vor avea nevoie de RCA.…

- BYD nu renunța la planurile de extindere pe piața europeana, chiar daca a criticat investigația UE referitoare la subvențiile acordate de Guvernul de la Beijing constructorilor de vehicule electrice, spune vicepresedintele executiv al producatorului chinez de vehicule electrice, Stella Li, transmite…

- Guvernul italian se pregateste pentru o posibila evacuare a zeci de mii de persoane care locuiesc in zona supervulcanului Campi Flegrei, in apropiere de Napoli, au anuntat joi oficialii. Noile masuri, care includ o strategie de verificare a rezistentei cladirilor in regiune in urma seismelor repetate…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a atenționat joi asupra pericolului care ar fi existat in trafic daca Guvernul nu ar fi decis prelungirea plafonarii prețurilor RCA, cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023. „In contextul in care sute de mii de șoferi raman fara polițe la finalul anului, era…

- Ordonanța de Urgența pregatita de Guvern prevede nu doar mariri de taxe, ci urmarește sa aduca și predictibilitate, precum și sa intareasca semnificativ cadrul legal pentru operatorii din industria jocurilor de noroc din Romania.

- Administrația Fondului pentru Mediu va gestiona un program pilot, prin care cetațeniii care au sobe vechi vor fi stimulați sa le inlocuiasca cu sobe cu inalta eficiența energetica, print acordarea unei subvenții sub forma de voucher. "Am discutat cu colegii de la Administrația Fondului pentru Mediu…

- Pe langa toate functionalitatile pe care le-a lansat in ultimele luni, WhatsApp lucreaza si la un nou design, care va face aplicatia sa arate mai moderna.In ciuda faptului ca este cea mai populara aplicatie de comunicare, WhatsApp a ramas mult in urma concurentei, atat din punctul de vedere al functionalitati,…