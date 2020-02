Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla va fi lansat in luna martie si va pune la dispozitie romanilor 60.000 de vouchere, anunta ministrul Mediului, Costel Alexe. De asemenea, statul va creste la 140 de milioane de lei bugetul pentru Rabla plus. Programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, si va…

- Cand va fi lansat Programul Rabla 2020. Ministrul Mediului spune ca va aloca cea mai mare suma de pana acum pentru eliminarea mașinilor poluante Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la fabrica Ford. Potrivit…

- Programul ‘Rabla Clasic’ va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. ‘Programul ‘Rabla’ este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, spune ca in fiecare zi primește foarte multe mesaje de la cetațeni legate de taieri ilegale din Padurile Romaniei. Printre reclamanți se afla și multe persoane din Alba, a declarat acesta. Chiar duminica, acesta a primit o informație legata de doborarea a zeci de copaci…