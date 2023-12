Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta miercuri ca Programul „Primul student din familie” a fost lansat in consultare publica, aratand ca probabilitatea ca un prim student din familie sa provina din mediul rural este cu cel putin 50% mai mare decat din mediul urban si este nevoie de sustinerea tinerilor din mediul…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica metodologia privind organizarea claselor in regim simultan, incepand cu viitorul an scolar. Documentul prevede, printre altele, ca elevii de clasa a VIII-a vor invata singuri in sala de curs, indiferent de cati sunt. Potrivit Ministerului Educatiei,…

- Ministerul Educației a pus in consultare publica proiectul de Metodologie privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2024-2025. Inspectoratele școlare vor trebui sa transmita planul de școlarizare pe 2024-2025 pana la data…

- Clarificari de la Ministerul Educației: La ce poate fi folosita PRIMA DIDACTICA de 1500 de lei de catre profesori Ministerul Educației a transmis precizari privind modul de utilizare al prima didactice de 1500 de lei de catre profesori. Carificarile sunt disponibile dupa intalnirea cu reprezentanții…

- Ministerul Sanatatii, in parteneriat cu ONAC, a lansat in consultare publica licitatiile pentru achizitionarea de caravane mobile de screening pentru cancer. Ministerul Sanatatii, in parteneriat cu ONAC, a lansat in consultare publica licitatiile pentru achizitionarea de caravane mobile de screening…

- A fost lansat in consultare publica Metodologia de organizare a programului "Saptamana verde". Principalele modificari, fata de anul trecut, vizeaza urmatoarele aspecte: Parintii pot decide sa sustina financiar activitatile desfasurate in cadrul programului prin asociatia de parinti cu personalitate…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta PNRR , lanseaza in consultare publica Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte Formarea profesionistilor din educatia timpurie, finantat prin Planul National de…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare proiectele de Metodologie cadru de organizare si desfasurare a examenului de promovare in cariera didactica in invatamantul superior, proces prin care se asigura evolutia in cariera a personalului didactic titular dintr o institutie de invatamant superior, prin…