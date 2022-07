Stiri pe aceeasi tema

- Programul competitional al Superligii a fost stabilit, vineri, in urma unei trageri la sorti. In prima etapa, campioana CFR Cluj va evolua cu Rapid, pe teren propriu. Prima runda este programata in perioada 15-18 iulie. Tot in prima etapa CS Universitatea Craiova va evolua cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.…

- ➡Etapa 1: FC Argeș – UTA ➡Etapa 2 Sepsi – FC Arges ➡Etapa 3 FC Arges – Universitatea Cluj ➡Etapa 4 FC Rapid – FC Arges ➡Etapa 5 FC Arges – U Craiova 1948 ➡Etapa 6 CS Mioveni – FC Arges ➡Etapa 7 FC Arges – Chindia Targoviste Citește și Jean Vladoiu, manager general FC […]

- Liga profesionista de Fotbal ( LPF ) a anuntat astazi programul meciurilor din etapa a 7-a din play-off-ul si play-out-ul Ligii 1. Astfel, confruntarea Universitatea Craiova – FC Voluntari se va disputa sambata, 30 aprilie, de la ora 20.00. La randul sau, FCU Craiova va primi vizita formatiei UTA duminica,…

- Etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1 va incepe azi, de la ora 17:30, la Clinceni, cand Academica primește vizita echipei Chindia Targoviște. Ultima partida a rundei va avea loc luni, 11 aprilie, de la ora 21:00, intre FCSB și FC Voluntari. Programul etapei: Vineri, 8 aprilie Academica Clinceni – Chindia…