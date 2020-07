Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a emis, in seara asta, Hotararea prin care starea de alerta este prelungita cu inca 30 de zile. Iata care sunt principalele reguli dupa care vei trai pana la mijlocul lunii august: Mastile de protectie raman obligatorii in spatii publice inchise, magazine, mall-uri, mijloacele de transport…

- Guvernul a aprobat in cadrul ședinței de astazi modificarea condițiilor de acordare a compensațiilor in cadrul Programului de stat „Prima Casa”,care prevede majorarea limitei de varsta pentru persoanele fizice care pot accede in program de la 45 ani la 50 ani, dar și micșorarea cotei participației proprii…

- Guvernul se reuneste, miercuri, in sedinta si exista posibilitatea de a prelungi starea de alerta pentru inca 30 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.Guvernul s-ar putea reuni, miercuri, in sedinta de urgenta, pentru a prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, potrivit…

- Guvernul ar putea aproba prorogarea programului ”O familie, o casa” pâna la începutul anului viitor, pentru a elimina disfuncționalitațile aparute, au declarat pentru HotNews.ro surse implicate în discuții. Astfel, vechiul program ”Prima Casa” ar urma sa ramâna…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Pana in prezent, 4.477 de locuințe au fost procurate de cetațeni prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casa”. © Sputnik / Miroslav Rotari Au fost anunțate condițiile pentru participarea la programul de stat "Prima Casa 6" Din total, 4.131 de locuințe…

- Turistii care vor ajunge in Grecia incepand cu 1 iulie vor trebui sa completeze un chestionar online, cu 48 de ore inainte de intrarea in tara, si vor primi un cod de bare care va determina daca trebuie sa fie supusi unui test de depistare a coronavirusului la sosire, informeaza AFP. Guvernul de la…

- Ziarul Unirea Noile REGULI privind varsta de pensionare vor intra in vigoare incepand din 1 iulie. Ce schimbari vor fi CNAS spune ca, atat in cazul barbaților, cat și in cazul femeilor, se stabilește pensia pentru limita de varsta in condițiile unui stagiu de cotizare de minimum 15 ani. Noile reguli…

- Guvernul francez a anuntat joi ca maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi masa in unitatile de pe intreg teritoriul tarii, in timp ce la Paris vor putea redeschide numai terasele. Tot de la 2 iunie, se va ridica si restrictia de circulatie in afara unei raze de 100 km, datorita…