Programul „Prima casă" se lărgește Programul „Prima casa" va fi extins pentru a oferi acces mai multor cetățeni ai Republicii Moldova la finanțare pentru cumpararea de locuințe. Parlamentul a votat in prima lectura un proiect de modificare a Legii privind unele masuri in vederea implementarii Programului de stat „Prima casa". Astfel, urmeaza a fi eliminate o serie de bariere in accesarea finanțarii pentru procurarea locuințel

- Primele lucruri pe care le va face Renato Usatii in calitate de președinte al țarii este sa dizolve Parlamentul, sa organizeze alegeri legislative anticipate și sa reintegreze Republica Moldova. Despre aceasta președintele Partidului Nostru a vorbit in cadrul unui interviu pentru emisiunea “Radar Politic”…

- Procedura de recunoaștere a cetațeniei Republicii Moldova va fi mai sigura, dupa ce in legislație au fost incluse reguli mai stricte, care urmaresc scopul de a exclude vulnerabilitațile și riscurile in adresa securitații statului și a ordinii publice. Parlamentul a votat in a doua lectura un p roiect…

- Deputații se intrunesc in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi, printre subiecte se regasește și proiectul pentru modificarea Legii cetațeniei Republicii Moldova, dar și cel cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023.

- Beneficiarul, Asociația Daniel Boxing Rusu Dan Ciprian Club Sportiv, cu sediul in localitatea Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr.34, CUI/CIF 46430324, anunța lansarea proiectului cu titlul Boxing 2024. Proiectul beneficiaza de finanțare nerambursabila de la bugetul Municipiului Campia Turzii pentru…

- Comuna Stauceni din componența municipiului Chișinau a obținut statutul de oraș. Parlamentul a adoptat inițiativa legislativa a deputatei PAS Larisa Voloh, ce prevede modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova in vederea atribuirii comunei Stauceni a statutului…

