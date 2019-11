Programul "Prima Casa". Florin Citu: Am vazut proiectul PSD, nu este interesant pentru noi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca o serie de programe, printre care și „Prima Casa” se afla in analiza in acest moment pentru a putea vedea daca au adus sau nu plusvaloare.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost prezent la ședința Consiliului Economic și Social (CES) în care proiectul de rectificare a primit aviz favorabil. Acesta a fost rugat de un membru al sindicatelor, care nu știa daca presa a scris corect ca deficitul dupa rectificare va fi de 4,3%,…

Proiectul de lege care modifica programul guvernamental „Prima Casa" a fost adoptat de Senat, cu 72 de voturi pentru și 10 abțineri. Proiectul, inițiat de ministrul Eugen Teodorovici, aduce schimbari...

- Au fost facuti primii pasi pentru ca programul Prima Casa sa fie transformat in programul „O familie, o casa”, dupa ce comisia de buget din Senat a avizat proiectul depus de senatorul PSD Eugen Teodorovici.