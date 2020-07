Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Noua Casa“, referitor la stimularea achizitiilor imobiliare de catre familiile tinere, a fost aprobat, astazi, de Guvernul Orban. Anunțul a fost facut de seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Guvernul a aprobat programul „Noua Casa“ In forma aprobata de Guvern, programul „Noua Casa“,…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind unele masuri in vederea implementarii programului „Noua casa”. Programul poate fi accesat de cei care nu dețin singuri sau impreuna cu soția o locuința, sau au o locuința in suprafața mai mica de 50 de mp. Programul prevede credite de pana la 140.000 de…

- CHIȘINAU, 15 iul – Sputnik. Toți beneficiarii Programului de stat „Prima Casa” ar putea beneficia de suport din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar. Acest lucru va fi posibil in urma modificarii condițiilor de acordare a compensațiilor, aprobata astazi de Guvern. © Sputnik Programul…

- Condițiilor de acordare a compensațiilor in cadrul Programului de stat „Prima Casa” vor fi modificate, pentru a oferi posibilitatea de a beneficia de suport din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar tuturor beneficiarilor. Hotarirea a fost aprobata la ședința de azi a Guvernului. Potrivit…

- Preturile locuintelor vor creste „absolut sigur”, daca statul majoreaza plafoanele la credite prin programul „Prima Casa”, care va fi redenumit „Noua Casa”, este de parere Dan Bucsa, economist sef pentru regiunea Europei Centrale si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra.

- Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, continuam sa modernizam parcul auto STB cu autovehicule ultramoderne si nepoluante! Pe langa cele 400 de autobuze Euro 6 aflate in trafic, incepand de astazi, 7 iulie 2020, primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro, din cele 130 achizitionate cu…

- Condiții mai accesibile pentru programul guvernamental Prima Casa. Parlamentul a adoptat, in ședința plenara de astazi, in ambele lecturi, proiectul pentru modificarea Legii privind unele masuri in vederea implementarii Programului. In special, este micșorata cota participației proprii inițiale in Program…