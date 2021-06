Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Inaltarii Domnului nostru Iisus Hristos in Parohia OrtodoxaRomana Merisor cu Filia Paingeni a culminat cu evenimentul religios-istoric, eveniment care a debutat cu Sfanta Liturghie, iar imediat s-a pornit in procesiune religioasa spre monumentul istoric inchinat Eroilor care s-au jertfit pentru…

- Intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55 -65 km/h The post Cod galben de vant puternic valabil in urmatoarele ore in 11 judete appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cod galben de vant puternic valabil in urmatoarele ore in 11 judete Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Lunea mare Calea crucii – ora 17 Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite – ora 18 Marțea mare Sfanta Liturghie (trezena Sf. Anton) – ora 18 Miercurea mare Calea crucii – ora 17 Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite – ora 18 Joia mare Vecernia cu Liturghia Sf. Vasile – ora 9 Denia celor…

- Joi, 29 aprilie (Joia Mare), de la ora 17.00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Vineri, 30 aprilie, de la ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin va savarși Denia…

- Urmatoarele doua saptamani vor fi mai reci decat ar fi normal in aceasta perioada, urmand ca tocmai din 10 mai, vremea sa se mai incalzeasca, arata prognoza ANM emisa vineri pentru urmatoarea luna. In ce priveste precipitatiile, acestea vor fi excedentare in urmatoarele doua saptamani, iar in perioada…

- Miercuri, 21 aprilie 2021, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului, savarșește Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite și la parohia cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, din Saliștea de Sus, protopopiatul Vișeu. Vineri,…

- Duminica, 21 martie 2021, a fost sarbatorit anticipat hramul bisericii „Bunavestire” din Baia Mare. Sfanta Liturghie solemna fost celebrata de PS Vasile Bizau, impreuna cu preoții slujitori ai parohiei: pr. Ioan Cristinel Albu, pr. Angel Zareczki, pr. George Nicoara, și parintele diacon Paul Osoian.…