Programul PIRELLI HOT LAPS prezentat în Bahrein PROGRAMUL PIRELLI HOT LAPS PREZENTAT IN BAHRAIN Sakhir, 5 aprilie 2018 – Pirelli și Formula 1 au lansat inovativul program Formula 1 Pirelli Hot Laps pe Bahrain International Circuit, care gazduiește in acest weekend cea de-a doua runda a Campionatului Mondial FIA Formula 1. Formula 1 Pirelli Hot Laps deschide un nou capitol pe durata weekend-urilor de grand prix. Suparcaruri de strada pilotate de piloți din Formula 1 și alți piloți cunoscuți vor oferi unor oaspeți special selectați (inclusiv persoane din public) o serie de evoluții de neuitat de-a lungul weekendurilor de cursa, exact pe circuitele… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

