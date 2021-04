Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj monitorizeaza desfașurarea și implementarea Programului național pilot de tip ,,Școala dupa școala”, pentru elevii pana in clasa a VIII-a. In județul Cluj Programul național pilot de tip ,,Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV) iși dorește sa deschida noi orizonturi prin informarea și susținerea elevilor din Maramureș, dar și a celor din județele vecine, cu privire la oferta educaționala propusa de Centrul Universitar Nord din Baia Mare și totodata, prin oportunitațile pe care le au…

- Teoretic conectați la școala online, practic deconectați de la Educație. E rezumatul unui an de pandemie pentru elevii Romaniei. Cat au pierdut și daca a meritat, vedeți intr-un nou episod din seria Un an de pandemie. Invațamantul romanesc, blocat in trecut, s-a trezit brusc la realitate cand, intr-o…

- Incepand de luni, 8 martie, demareaza cursurile remediale in cadrul Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, destinat elevilor pana la clasa a VIII-a inclusiv, conform Ordinului ministrului educației, nr. 3.300 din 19 februarie 2021. La nivelul județului Maramureș sunt cuprinși in program…

