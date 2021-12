Programul piețelor din București de Crăciun, în zilele de 24, 25 și 26 decembrie Programul piețelor din București de Craciun, in zilele de 24, 25 și 26 decembrie. Piețele din București anunța un program special in perioada sarbatorilor de iarna. Piața Obor București va fi inchisa in prima și a doua zi de Craciun, adica pe 25-26 decembrie. De asemenea, conform programului publicat pe site-ul oficial , și pe 1,2 și 3 ianuarie piața va fi inchisa. Programul piețelor din București de Craciun, in zilele de 24, 25 și 26 decembrie Piața Titat nu anunțat inca oficial modificari ale programului de funcționare, insa pe site scrie ca ”Programul poate sa fie diferit” in zilele de 25-26… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

