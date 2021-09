Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va fi dotat cu ventilatoare, paturi de terapie intensiva, precum si cu alte echipamente medicale si materiale sanitare printr-un proiect de gestionare a COVID-19 finantat din fonduri europene. Conducerea spitalului a declarat, miercuri, ca in urma achizitiilor…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa infiinteze un parc zoologic in zona Sugas Bai, care ar putea deveni o atractie turistica, dar, in acelasi timp, ar putea fi folosit si pentru activitati pedagogice si educatie ecologica. Administratorul public al municipiului Sfantu Gheorghe, Czimbalmos…

- A treia actiune de dezinsectie impotriva tantarilor va avea loc la Sfantu Gheorghe in noptile de 6 si 9 august. La fel ca in cazul actiunilor precedente, operatiunea se va desfasura dupa lasarea intunericului pentru a avea efectul scontat si pentru a proteja albinele. Vineri noaptea acțiunile de dezinsecție…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe a reluat in aceasta vara sapaturile arheologice in situl Soimeni „Dambul Cetatii” din localitatea Pauleni-Ciuc, judetul Harghita, unde au fost descoperite urme de locuire din epoca cuprului, epoca bronzului si din perioada dacica. Potrivit…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un „format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe a organizat joi, 1 iulie, a XI-a ediție a Cupei SPRINT in bazinul olimpic de 50 metri al bazei sportive Sepsi Rekreativ din Sfantu Gheorghe. Chiar in ziua redeschiderii bazei sportive dupa perioada pandemiei, aproximativ 200 de sportivi, care au reprezentat…

- Copiii din municipiul Sfantu Gheorghe care participa la programul Pedibus, lansat in urma cu aproape o luna de catre autoritatile locale cu scopul de a stimula elevii din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, vor fi insotiti, saptamana aceasta, de mai multi caini pana la destinatie. Coordonatoarea…

