Programul pe zile la festivalul SAGA 2023 Programul pe zile la festivalul SAGA 2023 SAGA 2023 este a treia ediție a unuia dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din țara noastra. Nu doar fanii din Romania il așteapta cu sufletul la gura, ci și strainii care vor veni la București pentru a se distra pe muzica celor mai cool artiști ai momentului. Organizatorii lucreaza intens pentru ca și ediția din acest an sa fie una de neuitat. Se preconizeaza ca și in 2023, in cele trei zile de festival, peste 150 000 de oameni vor fi prezenți la eveniment. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de SAGA Festival (@saga_festival)… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Refugiații ucraineni care s-au stabilit in Romania vor primi bani pentru cazare de la stat doar patru luni consecutiv, daca nu sunt angajați, iar suma pe familie va fi de 2.000 de lei pe luna. Aceasta sunt printre cele mai importante modificari pe care vrea sa le faca Guvernul Romaniei la ordonanța…

- Premierul țarii, Dorin Recean, se afla astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Oficialul a ajuns la București, iar la Palatul Victoria, este intampinat cu onoruri militare de catre premierul roman, Nicolae Ciuca.

- Vizita surprinza pe care a facut-o luni, 20 februarie, președintele SUA, Joe Biden, la Kiev nu este un eveniment extraordinar capabil sa schimbe politica Rusiei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite EFE, citata de Agerpres. „Nu cred ca pentru noi o vizita a…

- Ce a scris Andreea Esca dupa ce s-a intalnit cu Robbie Williams Robbie Williams este așteptat din nou in Romania in vara acestui an. Acesta va concerta la București pe data de 3 iunie, in cadrul festivalului ”Summer in the city”. Nu este prima oara cand celebrul artist canta in țara noastra. Prima oara…

- Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina . Biden a ajuns in capitala Poloniei la bordul Air Force One, scriu publicațiile poloneze Onet și Fakt . Cu același tren cu care a ajuns la Kiev, Joe Biden a trecut granița poloneza luni,…

- Alina Ceușan, care e influencer și om de afaceri, locuiește la Cluj cu familia ei. E casatorita cu Raul Tișa, alaturi de care are un baiețel . Rock are deja doi ani și cateva luni și pana de curand a fost ingrijit și de o bona interna. Pe rețelele de socializare, vedeta a dezvaluit de ce a renunțat…

- Organizatorii de la Australian Open 2023 au anunțat programul zilei de joi, Irina Begu urmand sa evolueze in turul al doilea al Grand Slamului de la Melbourne. De asemenea, pe 19 ianuarie vor mai juca patru sportive din Romania in competiția de dublu.

- Elena Basescu s-a angajat ca jurnalist la o televiziune Dupa mai mulți ani in care a fost implicata in politica și chiar a reprezentat Romania in Parlamentul European, Elena Basescu incearca o schimbare in cariera. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Elena Basescu (@elenabasescu)…