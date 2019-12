Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, ii da dreptate colegei sale Gabriela Firea, dupa ce a spus ca se delimiteaza clar de cei care l-au bagat pe ușa din dos pe Gabriel Oprea in Comitetul Executiv al PSD. Mihai Fifor susține ca reconstrucția PSD nu poate fi facuta cu oameni care „nu mai au nimic…

- La scurt timp dupa anunțarea rezultatelor exit-poll, Viorica Dancila a facut o scurta declarație de presa. Viorica Dancila a fost insoțita la declarație de Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Valeriu Steriu, Petre Daea, Codrin Ștefanescu. “Vreau sa ii felicit pe toți cei…

- Curtea de Apel a decis definitiv ca RADET sa intre in faliment, menținand hotararea anterioara a Tribunalului Bucureti. Gabriela Firea a precizat imediat ca bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura deoarece Primaria a luat masuri pentru a putea furniza agent termic. “Am luat masuri din…

- Viorica Dancila s-a aflat, vineri, fața in fața cu liderii social-democrati la primul CEx PSD dupa caderea Guvernului in urma validarii moțiunii de cenzura. Social-democrații din CEx ar fi votat, in unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizarii…

- „Va rog sa il apelați pe domnul procuror general Licu sa cereți macar informații, daca nu explicații, despre aceasta activitate pe care a organizat-o pentru a o suprapune peste ședința Consiliului”, a spus Lia Savonea, președinta CSM, inainte sa anunțe o prima suspendare, pentru o ora, a dezbaterilor…

- Scandalul politic dintre presedinte si premier afecteaza examenul de rezidential. Si asta pentru ca, in lipsa unui ministru nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare organizarii examenului. Ministrul Sanatatii il arata cu degetul pe Klaus Iohannis si spune ca pune in pericol viitorul…

- PSD Teleorman anunța pe pagina oficiala de Facebook ca primarul suspendat al orașului Videle, care a vrut sa elimine de pe stalpi bannerele electorale ale Vioricai Dancila, a renunțat, prin demisie, in luna iulie, la calitatea de membru al organizației județene a partidului. „Cu privire la recentele…

- Consulul general de la Milano, Adrian Georgescu, a dat in judecata Guvernul Romaniei, dupa ce a fost rechemat la post. La Curtea de Apel București a fost inregistrat in 2 septembrie 2019 dosarul nr. 4921/2/2019, la Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, in care reclamant este Adrian Georgescu,…