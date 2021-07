Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.210 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 36 cazuri noi de…

- Pana astazi, 8 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri noi de…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi unde vor funcționa primele 24 de centre in care va fi utilizat vaccinul Johnson&Johnson. Primele 24 de centre in care se folosește vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 20 de județe. Acestea vor funcționa in…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi unde vor funcționa primele 24 de centre in care va fi utilizat vaccinul Johnson&Johnson. Primele 24 de centre in care se folosește vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 20 de județe. Acestea vor funcționa in…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu anunta, joi, ca vor fi operationale 24 de centre de vaccinare cu serul produs de Johnson&Johnson in 20 de judete. Vaccinarea se face fara programare. Alte 20 de centre vor fi deschise in spitale. „Primele 24 de centre in care se foloseste vaccinul dezvoltat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28.616 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 4.05.2021 (10:00) – 5.05.2021 (10:00) au fost raportate 142 de decese (73 barbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…