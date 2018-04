Stiri pe aceeasi tema

- Studentii si tinerii absolventi sunt invitati sa aplice, incepand de joi, pentru cele 200 de locuri disponibile in Executiv, ministere, institutii si autoritati publice, in cadrul Programului oficial de internship al Guvernului. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, editia din acest…

- Studentii si tinerii absolventi pot aplica, incepand de astazi, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati publice, in cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului. Editia din acest an se va desfasura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918 si…

- Studentii si tinerii absolventi sunt invitati sa aplice, incepand de astazi, 19 aprilie, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati publice, in cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei.Editia din acest an se va desfasura sub egida Centenarului…

- Studenții și tinerii absolvenți pot aplica, incepand din 19 aprilie, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, instituții și autoritați publice, in cadrul Programului Oficial de Internship.

- "In cadrul sedintei de astazi vom vorbi despre internship. Ma bucur ca suntem la a cincea editie a internshipului, lansat de Guvernul Romaniei, pentru studenti si tineri absolventi. Prin acest internship, care se va desfasura intre 16 iulie si 14 septembrie, tinerii vor putea sa se familiarizeze…

- Dancila a greșit numarul ediției Intership-ului de la Guvern, ajuns la a șasea ediție: ”Ma bucur ca suntem la a cincea ediție a Intershipului”, a spus șefa Executivului, miercuri, la Palatul Victoria, in debutul ședinței. ”In cadrul ședinței vom vorbi despre internship. Ma bucur ca suntem la a cincea…

- Ca orice inceput, LEADERS Explore este despre cunoasterea de sine, despre identificarea propriilor aptitudini si valori si despre deblocarea potentialului personal. Scopul programului de 6 zile intensive este acela de a selecta shiperlink formular inscrierit tinerii cu potential si de a forma viitorii…

- Studentii timisoreni se pregatesc sa fie gazde bune pentru colegii lor din intreaga lume, cu ocazia unei noi editii a International Student Week in Timișoara (ISWinT). Acest festival de tradiție implineste 25 de ani și, in 201, va avea loc in perioada 23 iulie – 2 august. Sunt așteptați studenți din…