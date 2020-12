Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP.



"Nu am nicio indoiala ca perseverenta poporului iranian din ultimii trei ani va forta noua administratie americana sa cedeze si sa-si reia angajamentele", a spus Rouhani in timpul unor declaratii televizate. "Sanctiunile vor fi atunci ridicate", a adaugat el.



Relatiile dintre Washington si Teheran sunt foarte tensionate dupa Revolutia…