- O a treia sesiune de negocieri se deschide marti la Viena in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, o noua etapa in discutiile menite sa determine revenirea Iranului si a SUA in cadrul acordului, transmite AFP potrivit Agerpres. Reprezentantii Iranului, Frantei, Germaniei,…

- Reprezentanti ai Iranului, Marii Britanii, Chinei, Frantei, Germaniei si Rusiei s-au intalnit la Viena pentru a conveni pasii necesari pentru ca acordul, din care fostul presedinte american Donald Trump s-a retras in 2018, sa fie relansat. ”Participantii isi vor continua discutiile in vederea unei posibile…

- Negocierile in format multilateral pe tema relansarii Acordului nuclear iranian vor fi reluate marti, la Viena, in efortul de readucere a Statelor Unite in tratat, anunta Uniunea Europeana. La negocieri participa reprezentantii Uniunii Europene, ai Iranului, Statelor Unite, Chinei, Frantei,…

- Discutiile de la Viena in dosarul nuclear iranian au inregistrat "progrese" in pofida persistentei unor "dezacorduri grave", au raportat sambata participantii, in timp ce AIEA a confirmat informatiile transmise de Teheran, referitoare la intentia de imbogatire a uraniului cu 60%, transmite AFP. Dialogul…

- Uniunea Europeana respinge orice tentativa de subminare a discutiilor aflate in desfasurare la Viena pe tema acordului nuclear cu Iranul si solicita clarificari in legatura cu incidentul produs duminica la uzina de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a declarat luni purtatorul de…

- UE va organiza vineri prin videoconferinta o reuniune a Comisiei mixte privind acordul nuclear iranian pentru a ''discuta perspectiva unei posibile reveniri a Statelor Unite'' in acord, a anuntat joi seful diplomatiei europene, relateaza AFP. ''Comisia mixta va fi prezidata,…

- Londra, Parisul si Berlinul au denuntat marti intr-un comunicat comun limitarea ''periculoasa'' de catre Iran a inspectiilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) privind activitatile nucleare ale Teheranului, relateaza AFP. Iranul a aplicat aceste restrictii marti dupa…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru a sincroniza'…