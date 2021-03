Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei state europene semnatare ale Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian urmeaza sa prezinte o rezolutie Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) prin care sa condamne decizia Iranului de a suspenda anumite inspectii ale programului sau nuclear, a anuntat Parisul,…

- Emmanuel Macron i-a cerut marți președintelui iranian Hassan Rouhani ca Iranul sa faca „gesturi clare”, „fara întârziere” pentru „a reveni la respectarea obligațiilor sale” privind energia nucleara și a coopera pe deplin cu Agenția Internaționala pentru…

- De ce Bruxelles-ul se debaraseaza de dolar și va reuși oare sa-l lipseasca de dominația mondiala – la aceste intrebari a incercat sa raspunda reporterul RIA Novosti Natalia Dembinskaya. Un aliat nesigur Inițiativa de consolidare a rolului monedei euro a fost inclusa pentru prima data pe agenda…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In 2015, Iranul…

- Franta, Marea Britanie si Germania au cerut sambata Iranului sa renunte la producerea de uraniu metalic, dupa ce miercuri Teheranul a transmis Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) ca avanseaza in acest sens, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Incurajam ferm Iranul sa puna…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de astazi, la miezul noptii, din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, potrivit Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…