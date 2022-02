Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor propune alocarea unui plafon al garantiilor de 1,5 miliarde lei (fata de 2 miliarde cat a fost propus initial) care pot fi emise in anul 2022 si modifica si completeaza HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa".

- Ministerul Finanțelor propune alocarea unui plafon al garanțiilor de 1,5 miliarde lei care pot fi emise în anul 2022 pentru Noua casa, informeaza Ministerul Finanțelor. De asemenea, spune instituția, se propune încheierea de polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna februarie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 400 de milioane de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 4,2 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES…

- Ministerul Finantelor a atras, azi, 105 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 710 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Ministerul Finanțelor a imprumutat 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia…

- Programul „Casa Verde” va fi reluat dupa o pauza de doi ani. Bugetul pregatit este de 280 de milioane de lei, iar principiul va fi același: primul venit-primul servit. Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acorda persoanelor fizice pana la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice, se relanseaza…

- „Pe parcursul acestui an, persoanele fizice au investit peste 4,3 miliarde de lei in titlurile de stat FIDELIS, ceea ce demonstreaza ca programul se bucura de un interes ridicat, fiind un instrument de economisire atat pentru disponibilitatile in lei, cat si pentru cele in euro. Participarea sustinuta…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit deja 19 miliarde lei, un nou record istoric atins cu 12 sedinte de tranzactionare inainte de finalul anului, informeaza Bursa pe propria pagina de Facebook.…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, de pe piata interna, 1,156 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark. Este al doilea mega-imprumut facut de ministrul Adrian Caciu de la preluarea mandatului. In cadrul primei emisiuni, cu o maturitate reziduala…