- Puteți accesa insa credite prin programul Noua Casa daca fie NU dețineți o locuința, fie aveți in proprietate cel mult o locuința, cu o suprafața utila mai mica de 50 de metri patrați, dar care NU a fost cumparata printr-un alt program garantat de stat. Așadar, daca indepliniți aceste condiții puteți…

Ministerul Finantelor anunta ca programul Noua Casa continua si in 2023, pentru al cincisprezecelea an consecutiv, cu un plafon de garantii de 1,5 miliarde de lei. "Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil pentru…

- Scumpirea ratelor la locuințe a scazut interesul pentru achiziția de locuințe prin programe de imprumut, astfel ca mulți tineri nu se mai arunca așa ușor in a obține un credit prin programul Noua Casa sau imprumut ipotecar. Vremurile tulbure ii determina pe romani sa se gandeasca de doua ori inainte…