- Noua Casa 2022. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anunțat vineri ca a semnat continuarea programului „Noua Casa”. Plafonul alocat in acest an va fi la nivelul celui de anul trecut, a precizat oficialul. Ministerul Finantelor propune astfel alocarea unui plafon de 1,5 miliarde de lei privind garantiile…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, vineri, ca liberalii vor sprijini orice propunere care ii ajuta pe romani si care poate fi sustinuta de la bugetul de stat in ceea ce priveste costurile energiei.

- Cesare, un italian care a trait mai multi ani in Timisoara, Oradea si Cluj, a ramas uimit de preturile proprietatilor din Cluj. El spune ca intentiona sa-si cumpere un apartament aici, insa prefera sa isi cumpere mai multe la Milano si sa le dea in chirie.

- Adrian Caciu, noul ministru al finantelor, a declarant in exclusivitate pentru ZF faptul ca Executivul va majora pragul TVA-ului de 5% de la 450.000 de lei cat este in prezent, la 140.000 de euro. „Va fi TVA de 5% pentru locuinte de pana la 140.000 de euro, iar cota va fi aplicabila pentru o singura…

- Circa 70% dintre romani vor sa cumpere o locuința complet finisata, arata un studiu al platformeilorde imobiliare storia.ro și olx.ro. Cercetarea s-a axat pe intenția cumparatorilor, preț, vechimea cladirii, cererea din piata.