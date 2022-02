Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a publicat un ghid a accesare al Programului Noua Casa 2022. Creditul se acorda doar in lei și poate fi folosit pentru achiziția unei locuințe nu mai scumpe de 140.000 de euro. Cine vrea sa-și cumpere o locuința care costa 70.000 de euro, va trebui sa aiba puși de-o parte bani de avans, 5% din valoarea imobilului. Restul banilor ii va lua de la banca, unde i se ofera suma de 66.500 de euro. In cazul in care dorim sa cumparam locuințe mai scumpe, avansul pe care trebuie sa-l avem, la accesarea creditului,…