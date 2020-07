Programul național de racordare a populației la gaze: 1 miliard de euro până în 2029 Guvernul discuta în ședința de joi un proiect de OUG pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligenta de distribuție a gazelor naturale. Actul normativ reglementeaza cadrul general privind aprobarea și includerea la finanțare din fonduri europene a Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligenta de distribuție a gazelor naturale.

Proiectul de OUG privind racordarea la gaze

Durata &"Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua…

Sursa articol: hotnews.ro

