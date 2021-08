Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, postat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Aproape 30% din localitatile Romaniei nu sunt racordate la o retea de alimentare cu apa, mai bine de jumatate nu au canalizare, iar aproape trei sferturi nu beneficiaza de furnizarea gazului natural. Sunt cifrele de la care porneste proiectul unei Ordonante de Urgenta a Guvernului prin care se doreste alocarea a 50 de miliarde de lei in urmatorii 6 ani pentru proiecte de infrastructura la nivel local. Mai putin de jumatate din drumurile judetene sunt in prezent modernizate Acestea vizeaza si imbunatatirea infrastructurii rutiere, in conditiile in care mai putin de jumatate din drumurile judetene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

