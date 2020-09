Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anului scolar pune scolile, parintii si elevii in fata unor provocari neasteptate. Primaria Arad este partener in eforturile de a asigura copiilor conditii bune sa se intoarca la scoala. In cadrul sedintei de marti a Consiliului Local Municipal, s-au alocat fonduri pentru pregatirea scolilor.

- Ludovic Orban a decis inceperea anului școlar in 3 scenarii: roșu, galben și verde. Acolo unde numarul de cazuri de infectari este sub unul la mia de locuitori in ultimele 14 zile, se aplica planul verde, adica va fi permisa prezența fizica la școala. In localitațile cu pana in 3 cazuri la mia de…

- Inspectoratul General al Poliției atrage atenția asupra faptului ca se atestata o situatie ingrijoratoare privind incidentele comise cu participarea copiilor, iar consecințele pot fi diverse, de la vatamarea integritații corporale sau a sanatații, traumatizarea copiilor, victimizarea lor și chiar decesul.

- In vederea limitarii raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2 in randul elevilor, Societatea Nationala de Medicina Familiei are mai multe propuneri pentru autoritati. In contextul apropierii inceperii scolilor, medicii de familie au intocmit o lista de recomandari pentru ca cei mici sa fie cat…

- In contextul apropierii inceperii scolilor, medicii de familie au intocmit o lista de recomandari pentru ca cei mici sa fie cat mai putini expusi riscului de a contracta coronavirusul. Iata cateva dintre propunerile acestora, conform snmf.ro - renuntarea la birocratia specifica inceputului…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca programul elevilor la scoala va fi unul normal, cu ora de curs de 45 sau 50 de minute, mentionand ca se ia in calcul realizarea circuitelor in cadrul unitatilor de invatamant la venirea copiilor, dupa modelul aplicat la examenele nationale.Citește…

- Pandemia in mediile defavorizate și-a spus cuvantul. Peste 40% dintre elevii din mediile defavorizate nu au facut școala online. Peste 60% dintre parinți nu au lucrat, iar aproape jumatate nu au reușit sa asigure alimente și produse de baza. Trei din cinci parinți din mediile defavorizate de la sate…

- Totuși, educația lor trebuia sa continue și profesorii, invațatorii și educatorii s-au straduit sa gaseasca modalitați prin care sa pastreze legatura cu copiii și sa le ofere materiale și teme de lucru pe care sa le poata face acasa, ca sa poata ulterior sa le prezinte și sa poata fi urmarita evoluția…