Centrul comercial Mega Mall București a anunțat programul de Craciun și Anul Nou. Pe 24 decembrie 2022 și pe 31 decembrie 2022 clienții sunt așteptați in intervalul 10.00 – 19.00, respectiv 10.00 – 18.00, in timp ce pe 25 decembrie 2022 și pe 1 ianuarie 2023, centrul comercial va fi inchis. De asemenea, in perioada 26 decembrie 2022 – 30 decembrie 2022, Mega Mall București va funcționa intre orele 10.00 – 22.00. Programul hipermarketului Carrefour Pe 24 decembrie 2022 și pe 31 decembrie 2022, magazinul este deschis in intervalul 07.00 – 19.00, respectiv 07.00 – 18.00. Pe 25 decembrie 2022 și pe…