- Rezultatele inregistrate vineri și sambata in etapa 15 a Ligii a III-a , seriile 3 si 4: Liga 3, seria 3: Vineri, 29 noiembrie: Universitatea II Craiova – Progresul Spartac 1-2 Au marcat: Remus Tranca ’89 / Razvan Milea ’49, ’81. CS Balotesti – FC Voluntari II 3-4 Au marcat: Vlad Gisa ‘5 – autogol,…

- Rezultatele inregistrate astazi, in etapa 14, de la Liga 3 : Seria 3, etapa 14: Rezultate: Progresul Spartac – CSM Alexandria 1-0 (Ciprian Stanciu ’32), Municipal Brasov – Astra II 2-1 (Cenk Firat ’21, Stefan Rachisan ’59 / Dragos Gheorghe ’25), FC Pucioasa – Tractorul Cetate 7-1 (Alin Nisipeanu ‘3,…

- Ursii isi fac aparitia tot mai des in comunitatile de oameni. Se intampla si in Bulgaria, unde inregistrarea de pe camerele de supraveghere a unei pensiuni din statiunea montana Sopot a devenit virala.

- Doua femei au fost ranite in urma unui accident produs in acesta dupa-amiaza, pe DN 6, in localitatea Isalnita. Dupa primele cercetari, politistii doljeni au stabilit ca accidentul a fost provocat de o soferita de 39 de ani, care a schimbat directia de mers fara sa se asigure. In urma impactului, masina…

- Formatia doljeana CSO Filiasi nu a reusit decat un rezultat de egalitate in partida sustinuta vineri, pe teren propriu, in fata echipei Fortuna Becicherecul Mic. A fost 3-3 in jocul din runda a 9-a din Liga a III-a, seria 4, asta dupa un meci antrenant, dar cu destule greseli individuale. Gazdele au…

- Un tanar de 20 ani, din Tatomiresti, care conducea un autoturism pe DN 6, la ieșire din Filiași catre Craiova, a pierdut controlul asupra directiei de mers și a lovit un stalp de susținere a rețelei electrice. Din primele date se pare ca acesta nu ar fi adaptat viteza condițiilor de drum, carosabilul…

- Polițiștii din Dolj au inceput, luni, cautarile unui tanar de 17 ani, din Filiași, care nu a mai ajuns acasa dupa ce a plecat la munca, impreuna cu alte doua persoane, intr-o localitate din apropierea Craiovei, potrivit mediafax.Potrivit IPJ Dolj, tanarul de 17 ani, din Filiași a plecat de…