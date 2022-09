Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice de aplicare a Programului „Masa calda in scoli”, fiind definite situatiile in care unitatile de invatamant beneficiaza de acest proiect si normele minime obligatorii de pregatire a mesei pentru prescolari si elevi

- Guvernul a modificat ieri prin Ordonanța de urgența aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim…

- Programul ”Masa calda” in școli: numarul unitaților de invațamant, suplimentat. Cum se va acorda sprijinul alimentar pentru elevi Numarul unitaților de invațamant in care se va derula Programul ”Masa calda” 2022 va fi suplimentat cu 50, astfel incat, in total, vor fi 350 de gradinițe, școli și licee…

- Un numar de 21 de unitati de invatamant din mai multe localitati rurale din judetul Covasna vor functiona in acest an scolar fara autorizatie sanitara, deoarece nu au apa potabila, a anuntat miercuri conducerea Inspectoratului Scolar. Seful institutiei, Kiss Imre, a precizat, in cadrul unei conferinte…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a transmis ca la nivelul judetului Constanta, sunt 510 unitati de invatamant care isi vor astepta elevii, la 5 septembrie.Conform unui comunicat de presa transmis de inspectorul scolar general al ISJ Constanta, Sorin Mihai, in ceea ce priveste paza, 52 dintre…

- Cornul și laptele: Cați bani a alocat Guvernul catre Programul pentru scoli al Romaniei Cornul și laptele: Cați bani a alocat Guvernul catre Programul pentru scoli al Romaniei Executivul de la București a adoptat in ședinta de Guvern din 10 august 2022, Hotararea privind stabilirea bugetului pentru…

- Un numar de 1.900 de elevi și preșcolari din cinci unitați de invațamant din județul Bacau ar putea beneficia de programul „Masa calda in scoli”. Dupa o analiza de fond, realizata impreuna cu Inspectoratul Scolar Județean, prefectul Lucian Bogdanel a anunțat ca a transmis un memoriu ministrului Educației,…

- Programul „Masa calda” se va extinde, din toamna, la 300 de școli, fața de 150 cate sunt acum, iar tariful unui meniu zilnic pentru un elev va crește de la 10 lei la 15 lei, a declarat ministrul Educației , Sorin Cimpeanu.