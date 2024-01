Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca daca „scandalul din Parlament” este pretul pe care ar trebui sa-l plateasca el, ca premier, pentru ca pensionarii sa-si primeasca la timp in ianuarie pensiile indexate, isi asuma aceasta problema „fara nicio ezitare”. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, extinderea programului de compensare cu 90% a pretului medicamentelor pentru pensionari, prin cresterea numarului celor care vor beneficia de aceasta facilitate. ‘Avem astazi o decizie extrem de importanta legata de medicamentele compensate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 27 noiembrie, ca in trecut „s-au luat multe decizii intarziat, s-au luat multe decizii pe coltul mesei” și de aceea este nevoie de o optimizare a structurii organizaționale.„Trebuie sa tinem cont de contextul extern, de crizele de securitate, energetice si trebuie…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul si-a schimbat ”vreo zece prim-ministri in zece ani”. ”Nici nu vreau sa intru in detalii cati ministri au fost pana acum pe fiecare minister in parte, dar cu adevarat, adevarata stabilitate a venit de la administratiile locale, pentru ca dumneavoastra aveti…

- „Este vorba despre ordonanta de urgenta care anuleaza anumite modificari privind decontarile in numerar, prevazute in proiectul de lege pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in fata Parlamentului. Decizia vine dupa consultari cu mediul de afaceri si dupa semnalele venite din partea sociala.…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu o delegație Deutsche Bank AG, condusa de directorul general responsabil de management regional in Europa Centrala și de Est. Șeful Executivului spune ca a discutat despre proiectele prioritare pentru Romania și ca Guvernul vrea sa atraga investiții in sectorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat aprobarea seriei de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar. ”Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii”, a declarat Ciolacu. ”Astazi, aprobam o serie de masuri…

