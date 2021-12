Programul „Masa caldă” în școli continuă. Cum se va derula Programul „Masa calda” in școli continua și anul viitor, dupa cum a decis Guvernul. Beneficiari sunt prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. “In perioada desfasurarii cursurilor, prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat vor primi cu titlu gratuit un suport alimentar constand intr-un pachet alimentar sau intr-o masa calda pe zi, in limita unei valori zilnice de 10 lei pe beneficiar, incluzand TVA. Se vor distribui produse alimentare obtinute in unitati autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in conformitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

