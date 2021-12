Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis marți continuarea proiectului pilot „Masa calda” in școli. Elevi si prescolari din trei localitati din judetul Brasov vor primi o masa calda in timpul scolii. Beneficiari sunt prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Printre cele 150 de unitați-pilot…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, marti, ca patru unitati de invatamant sa treaca la cursuri online, dupa ce s-au confirmat mai multe cazuri de coronavius, atat la elevi cat si la angajati. De asemenea, institutia a decis ca elevii din alte 13 unitati sa revina…

- Primaria Arad va da drumul la caldura, de luni, doar in scoli si in locuintele racordate la centralele termice de la care se alimenteaza unitatile de invatamant, asteptand ajutor financiar de la Guvern pentru inceperea furnizarii energiei termice in tot orasul. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii privind prezenta fizica a elevilor la cursuri si dupa depasirea ratei de infectare cu SARS-CoV-2 de 6 la mie a fost publicat vineri in Monitorul Oficial. Cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada…