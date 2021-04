Programul marilor reţele comerciale în perioada Sărbătorilor Pascale Marile retele comerciale au anuntat un program special de lucru in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 30 aprilie-3 mai.



Astfel, magazinele PENNY vor fi inchise in duminica de Pasti, 2 mai, iar sambata, 1 mai, vor avea program in intervalul orar 6:00 - 18:00. Luni, a doua zi de Pasti, vor fi deschise intre orele 9:00 - 17:00.



In celelalte zile, programul magazinelor PENNY va fi adaptat in functie de legislatia in vigoare.



***

Magazinele retelei comerciale Kaufland vor fi deschise vineri, 30 aprilie, intre orele 6:00 - 20:00, in orasele cu rata incidentei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mall Vitan și-a anunțat programul de Paște 2021. Pentru cei care doreau sa mearga la București Mall (Mall Vitan) in zilele libere de Paște, iata care este programul.Mall Vitan (București Mall) anunța programul de funcționare in perioada sarbatorilor pascale. Vineri 30 aprilie programul de funcționare…

- In perioada Sarbatorilor Pascale mijloacele de transport public de calatori vor circula conform unor orare adaptate la cerințele de mobilitate existente in aceste zile, dupa cum urmeaza: - Vineri, 30 aprilie 2021 – program circulație corespunzator unei zile lucratoare; - Sambata, 01 mai 2021 – program…

- Magazinele Profi vor avea și ele program scurt in urmatoarea perioada. Care sunt modificarile? Afla chiar acum program Profi de Paște și 1 Mai. Magazinele Profi vor avea un program special in zilele urmatoare, dat fiind faptul ca suntem in perioada Sarbatorilor Pascale. Astfel, romanii trebuie sa știe…

- Paștele și Ziua Muncii, 1 mai pica in acest an una dupa alta, insa programul magazinelor nu va fi efectat. Afla chiar acum ce program are Lidl de Paște, dar și de 1 mai. Pentru a le oferi clienților cat mai mult timp in achiziționarea produselor doite, Lidl, unul dintre cei mai importanți juctaroi de…

- Cei care vor sa iși faca cumparaturile de la Mega Image mai au la dispoziție doar trei zile pentru a-și cumpara toate cele necesare. Afla acum programul Mega Image de Paște și 1 Mai. Potrivit ultimelor informații postate pe site-ul oficial Mega Image , a fost stabilit programul de funcționare de 1 mai…

- CSUB: Vineri, 23 aprilie, magazinele vor fi deschise pana la ora 20.00 Foto: pixabay.com La Bucuresti, dar si în alte localitati din tara s-au prelungit restrictiile anti-COVID, în conditiile mentinerii ratei ridicate de infectare cu noul coronavirus. În Capitala, Comitetul…

- Vinerea de Florii magazinele vor fi deschise pana la ora 20 Foto: pixabay.com La Bucuresti, dar si în alte localitati din tara s-au prelungit restrictiile anti-COVID, în conditiile mentinerii ratei ridicate de infectare cu noul coronavirus. În Capitala, Comitetul pentru…

- UPDATE: Prefectul Capitalei - Alin Stoica i-a trimis o adresa primarului Sectorului 5 prin care i-a cerut sa revoce de urgența dispoziția. Acesta i-a adus, totodata, la cunoștința ca, in contextul pandemic actual, toate componentele Comitetului Municipal București pentru Situații de Urgența iși desfașoara…