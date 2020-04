Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019, din cauza restrictiilor impuse de criza generata de noul coronavirus, iar preturile vor fi similare cu cele de anul trecut, desi costurile de productie s-au majorat in 2020, sustine presedintele…

- AUCHAN ”Hipermarketurile si supermarketurile Auchan, precum si magazinele de proximitate MyAuchan independente vor avea in acest an un program special de Paste diferit fata de anii trecuti. Astfel, avand in vedere multiplele eforturi depuse de angajati in acesta perioada pentru a asigura buna…

- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, scrie Agerpres.

- Mesajul organizației care reprezinta 13 dintre cele mai importante culte recunoscute in Romania vine in contextul in care exista numeroase voci din randul credincioșilor și chiar al clerului care solicita deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Pentru credincioșii catolici și cei ortodocși,…

- INGRIJORARE… In contextul situatiei de urgenta, provocate de pandemia Covid-19, anul acesta, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui a decis sa autorizeze taierile de miei la stani, in perioada premergatoare Pastelui, taierile urmand a fi coordonate de medici veterinari. Nu…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca pensionarii nu trebuie sa isi faca griji, deoarece pensiile vor veni la timp. De asemenea, directorul Postei Romane a plusat si a spus ca pensiile vor veni chiar mai devreme decat ar trebui."Pensiile vor veni la timp. Sunt in contact permanent cu directorul…