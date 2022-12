Programul magazinelor Penny de Crăciun și Anul Nou Penny, unul dintre cei mai importanți retaileri din Romania, a comunicat programul magazinelor de Craciun și Anul Nou. Acestea vor fi inchise in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie 2023. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele PENNY vor avea urmatorul program de funcționare: 19.12 – 23.12.2022: 07:00 – 22.00 24.12.2022: 07:00 – 18.00 25.12.2022: Inchis 26.12.2022: 09.00 – 16.00 27.12 – 30.12.2022: 07:00 – 22.00 31.12.2022: 07:00 – 18.00 01.01.2023: Inchis 02.01.2023: 09.00 – 16.00 In funcție de magazin, pot interveni unele diferențe de program, iar aceste detalii se vor regasi pe website-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

