Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va intalni Slovenia, in calificarile turneului Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica. Meciul va avea loc pe 14 si 15 aprilie 2023, in Slovenia. Romania a trecut de Ungaria cu 4-0 in play-off-ul competitiei. Slovenia a trecut cu 3-1 de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, joi, programul etapei a 16-a a Superligii, care va avea loc in perioada 28-31 octombrie. Capul de afiș il reprezinta duelul dintre Rapid și CFR Cluj, programat duminica, 30 octombrie de la ora 21.00. Programul rundei a 16-a: Vineri, 28 octombrie Ora 18.00 AFC…

- Chiar daca au trecut cateva luni bune de cand programul Sprijin pentru Romania este implementat, exista in continuare mulți romani care nu se regasesc pe liste sau nu au primit voucherul de 250 lei din diferite motive. Listele beneficiarilor sunt actualizate lunar, fiind introduse persoane noi și eliminate…

- La Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A., operatorul național de transport de energie electrica din Romania, nu se simte criza economica și a pregatit o suma uriașa pentru achiziționarea de mașini de teren și pentru oraș. Printr-un anunț postat recent pe SEAP, Transelectrica…

- In anul 2014, in saptamana premergatoare turului doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie, au fost organizate doua dezbateri televizate intre candidații ramași in cursa, Victor Ponta și Klaus Iohannis… Dupa ce se intalnisera cu o seara inainte intr-o dezbatere la o alta televiziune de știri, cei…

- Lidl, cel mai mare lanț de magazine din Romania dupa cifra de afaceri, va reduce programul de funcționare al magazinelor din Romania, pentru a-și reduce costurile cu energia și, indirect, a contribui la planul la nivel european de a reduce consumul de energie electrica din perioada de varf de consum.…

- Lidl Romania anunța schimbari in orarul de funcționare al magazinelor din toata țara, ca masura in criza energiei . Lidl anunta ca va inchide magazinele mai devreme, pentru a-și reduce costurile cu energia și pentru a contribui la planul la nivel european de a reduce consumul de energie electrica .…

- Lidl Romania a anunțat ca de luni, 26 septembrie 2022, magazinele sale vor mai fi deschise doar intre orele 07:30 – 21:00 in cursul saptamanii, respectiv 08:00 – 19:00 pe timp de weekend. Stiri calde Conform acestor schimbari, deschiderea magazinelor Lidl se va face cu jumatate de ora mai tarziu decat…