Programul magazinelor Auchan de Crăciun și Revelion Programul magazinelor Auchan de Craciun și Relevion. Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, este bine sa ne informam din timp cu privire la programul de funcționare al marilor magazine din țara. Programul magazinelor Auchan de Craciun și Revelion Deși ar fi bine sa ne aprovizionam din timp, atat pentru Craciun, cat și pentru Revelion, sunt și cazuri in care poate uitam anumite produse. Daca faci cumparaturile in magazinele Auchan din Romania, atunci trebuie sa știi ca de Craciun și de Revelion, programul este unul special. Astfel pe 25 decembrie, magazinele Auchan ar putea fi inchise intreaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

