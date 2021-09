Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) include companiile One United Properties (ONE) si TTS (Transport Trade Services) in BET, indicele principal al pietei, si BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET, conform unui comunicat al Bursei. "Includerea actiunilor ONE si TTS sustine…

- Pentru prima data in istorie, capitalizarea cumulata a companiilor listate pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) a ajuns la 204,9 miliarde lei, echivalentul a 41,5 miliarde euro, anunța...

- ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro,…

- Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom in indicii All-Cap si trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap in FTSE Global All-Cap valideaza potentialul pietei de capital din Romania si dinamicitatea acesteia, considera Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Decizia FTSE privind…

- Programul Made in Romania si-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste dintr-un total de peste 300 de companii antreprenoriale nominalizate, potrivit unui comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti. Aflat la cea de-a patra editie, programul a reconfirmat succesul in crestere in randul comunitatii…

- Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT din Romania, a debutat joi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, fiind a 16-a companie care se listeaza la bursa de la inceputul anului. Compania va continua sa foloseasca mecanismele pietei de capital pentru finantare si dezvoltare,…

- Compania Arctic Stream va debuta, joi, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va invita joi, 29 iulie, la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Arctic Stream pe piata AeRO a bursei. Arctic Stream este un integrator…

- EVERGENT Investments a achiziționat o participație de 5,11% din actiunile companiei Agroserv Mariuta SA, compania care deține brandul de produse lactate Laptaria cu Caimac , tranzactie intermediata de BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking si piețe de capital a Grupului Financiar…