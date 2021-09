Programul, prin care romanii se pot caza in hotelurile clasificate din statiunile de la Marea Neagra cu preturi mai mici decat cele din varful de sezon este initiat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). iar pachetele turistice sunt cu pana la 70% mai ieftine in comparatie cu tarifele din varf de sezon. Programul “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 39, se deruleaza in perioada 1 – 30 septembrie si se adreseaza tuturor turistilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon. S-au inscris in program peste 40 de hoteluri din toate statiunile…