Programul „laptele și cornul“ revine în școlile din Dolj Programul „laptele și cornul“ revine in școlile din Dolj. Programul prin care cei peste 57.000 de elevi din clasele primare și gimnaziale din județul Dolj primeau lapte, cornuri și mere revine in actualitate. Consiliul Județean (CJ) Dolj a lansat, ieri, licitația pentru furnizarea fructelor, produselor lactate și produselor de panificație catre elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat. Programul se adreseaza și prescolarilor din gradinitele de stat si private din Dolj cu program normal de 4 ore și se va intinde pe perioada a doi ani școlari: 2020-2021 si 2021-2022. Procedura… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

