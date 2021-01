Programul jucătorilor români la calificările pentru Australian Open Calificarile pentru Australian Open au inceput și jucatorii din țara noastra se pregatesc sa intre pe teren. Calificarile pentru Australian Open se desfasoara in perioada 10-13 ianuarie, la Doha (masculin) si Dubai (feminin). In primul tur de calificari la Doha, Marius Copil, singurul reprezentant masculin și numarul 216 mondial, va juca impotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP. La feminin, Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, va evolua cu japoneza Yuki Naito (184 WTA). Castigatoarea acestui meci va juca in turul urmator al calificarilor cu sportiva care se va impune in confruntarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte jucatori romani, sase la feminin si unul la masculin, se vor alinia la startul calificarilor pentru tablourile principale de simplu ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Marius Copil (30 ani, 216 ATP) va juca al Doha, in Qatar, adversarul sau din primul tur fiind…

- ​Marius Copil, numarul 216 mondial, va juca împotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP, în primul tur al calificarilor la Australian Open.La feminin, Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, va evolua cu japoneza Yuki Naito (184 WTA). Câstigatoarea acestui meci va…

- Marius Copil, numarul 216 mondial, va juca impotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP, in primul tur al calificarilor la Australian Open, anunța news.ro. La feminin, Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, va evolua cu japoneza Yuki Naito (184 WTA). Castigatoarea acestui meci va…

- Cinci jucatoare romane sunt direct acceptate pe tabloul principal de simplu al Australian Open, primul grand slam al anului 2021, care va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne. Acestea sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Tig, locul 56, Sorana Cirstea, locul 71, Irina Begu, locul…

- Sorana Cirstea a facut spectacol total la Dubai, oras in care a castigat titlul si peste 15.000 de dolari. Romanca a jucat formidabil in aceasta saptamana, dar a punctat si la nivel declarativ. Sorana Cirstea a oferit o declaratie superba la Dubai, care i-a facut sa „vibreze“ pe fani, dar si pe jurnalistii…

- Duminica, la ceas aniversar, in anul in care romanii au demonstrat ca sunt #deneoprit atunci cand vine vorba sa intinda o mana de ajutor, Antena 1 le aduce trei zile cu program special de sarbatoare, in...

- Numarul infecțiilor confirmate de coronavirus a depașit pragul de un milion vineri, a informat ministerul Sanatații din Franța, iar in ultimele 24 de ore au fost peste 42.000 de teste pozitive. Franța a devenit a șaptea țara din lume care a depașit pragul de un milion de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, nu a inregistrat nicio modificare in primele sale 300 de locuri.Prima poziție este ocupata de australianca Ashleigh Barty, pe locul secund se afla romanca Simona Halep, inn timp ce pe trei este japoneza Naomi Osaka.Pe…