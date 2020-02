Stiri pe aceeasi tema

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E-Distributie ARAD, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD, anunta...

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E-Distributie ARAD, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD, anunta...

- Senatorul Mihai Fifor arata ca Guvernul PNL a alocat pentru Programul „Prima Casa” doar 200 de milioane de lei in anul 2020. Asta inseamna ca doar 2.100 de familii de tineri iși vor putea cumpara o casa prin acest program, fața de perioada guvernelor PSD, cand anual erau circa 30.000 de tinere familii…

- E-Distribuție Banat a planificat pentru acest an punerea in funcțiune a unor proiecte de investiții in valoare de 123,75 milioane de lei, pentru modernizarea retelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica din județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara, cu scopul imbunatatirii…

- Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane luni si marti, temporar, fara curent electric, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere la instalatii si retele electrice, precum si la posturile de transformare ale E-Distributie...

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica la Turda și Aiton. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de sambata, 30 noiembrie, pe o strada din municipiul Brașov. Astfel, locuitorii de pe strada Cucului nr. 5, raman fara curent electric in intervalul…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica dupa urmatorul program Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!